toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Барселона планує завадити Ліверпулю підписати сенсаційного бомбардира ПСВ

18:07 380 Читать на русском
Барселона планує завадити Ліверпулю підписати сенсаційного бомбардира ПСВ
Доніелл Мален / фото із соцмереж

Нападник ПСВ Доніелл Мален своєю грою на старті нинішнього сезону привернув увагу кількох європейських топ-клубів.

Барселона стала черговим претендентом на 20-річного футболіста, повідомляє AS. "Синьо-гранатові" розглядають юного форварда як одного з кандидатів на роль заміни Луїсу Суаресу.

Форвард ПСВ відзначився пента-триком та записав своє ім'я в історію нідерландського клубу

Також 20-річний нідерландець потрапив до сфери зацікавлень Ліверпуля. Мерсисайдці вірять, що з часом Мален зможе гідно замінити Роберто Фірміно.

Мален на молодіжному рівні виступав за Аякс і Арсенал, а в 2017 році перебрався в ПСВ. У нинішньому сезоні Доніелл взяв участь у 9 матчах Ередивізії, в яких записав на свій рахунок 10 голів.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
Теги
Іспанія Барселона Барселона Англія Доніелл Мален Доніелл Мален Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
53
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук