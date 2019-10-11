Барселона планує завадити Ліверпулю підписати сенсаційного бомбардира ПСВ

Нападник ПСВ Доніелл Мален своєю грою на старті нинішнього сезону привернув увагу кількох європейських топ-клубів.

Барселона стала черговим претендентом на 20-річного футболіста, повідомляє AS. "Синьо-гранатові" розглядають юного форварда як одного з кандидатів на роль заміни Луїсу Суаресу.

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Також 20-річний нідерландець потрапив до сфери зацікавлень Ліверпуля. Мерсисайдці вірять, що з часом Мален зможе гідно замінити Роберто Фірміно.

Мален на молодіжному рівні виступав за Аякс і Арсенал, а в 2017 році перебрався в ПСВ. У нинішньому сезоні Доніелл взяв участь у 9 матчах Ередивізії, в яких записав на свій рахунок 10 голів.

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