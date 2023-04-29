Барселоні потрібно розвантажити зарплатну відомість, щоб мати змогу зареєструвати Лео Мессі.

"Блаугранас" мають збалансувати свої рахунки, щоб вписатися в рамки фінансового фейр-плей. Для цього їм необхідно продати кількох гравців.

Мессі готовий прийняти будь-яку пропозицію Барси, але залишає віконце для ПСЖ – журналіст розкрив план Лео

Згідно з інформацією журналістки Fox Sports Argentina Вероніка Брунаті, каталонці провели зустріч з представниками Ла Ліги, яка закінчилась "дуже позитивно". Барселона має намір скоротити зарплатну відомість на 180 мільйонів євро, тому планується літній розпродаж. Керівництво вже розглядає пропозиції щодо декількох гравців. Каталонці готові продати Франка Кессьє, Феррана Торреса й Ансу Фаті. Також клуб відкритий до пропозицій щодо Еріка Гарсії, Рафіньї та Жорді Альби.

Барселоні необхідно, щоб Ла Ліга схвалила економічний план на сезон-2023/24. Це дозволить зареєструвати контракт Гаві, а також каталонці зможуть активніше працювати над поверненням Лео Мессі. Зазначається, що керівництво клубу налаштовано оптимістично.

El #FCBarcelona necesita la aprobación del plan de viabilidad económica por parte de La Liga para la temporada 2023-24 y para poder inscribir a Gavi y Araújo, la renovación de Balde y el fichaje de Iñigo Martínez . Y CONCRETAR la llegada de LIONEL MESSI . En el club son… — Veronica Brunati (@verobrunati) April 28, 2023

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