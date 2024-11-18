Барселона роздумує над майбутнім воротаря Войцеха Щенсни, який нещодавно приєднався до команди.

Польський голкіпер, який відновив кар'єру і підписав угоду до кінця сезону з "кулес", поки не провів за каталонців жодного матчу. Основним воротарем за відсутності травмованого Марка-Андре тер Штегена виступає Іньякі Пенья.

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В Барселоні задоволені тим, як поляк підійшов до своєї ролі, повідомляє Marca. Він приймає своє становище і старанно працює на випадок, якщо йому доведеться зіграти. За словами джерел, воротар демонструє "зразкове ставлення" до справи.

Якщо змін не буде, клуб вестиме з польським воротарем переговори про продовження контракту на ще один сезон.

І Деку, і Хансі Флік розуміють, що добре мати трьох воротарів на випадок, якщо один із них отримає травму або вирішить піти.

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