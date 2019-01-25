Барселона планує продати трьох гравців через трансфер де Йонга

Троє футболістів можуть покинути Барселону через прихід у команду Френкі де Йонга.

З приходом у Барселону нідерландського хавбека центральна лінія каталонців стала перенасиченою. "Блаугранас" хочуть розгрузити центр поля, продавши кількох футболістів.

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Мова йде про Деніса Суареса, Івана Ракітіча та Рафінью. Саме цих футболістів каталонці хочуть позбутись, повідомляє Mirror. При цьому Рафінья та Суарес точно покинуть клуб, а ось гра Ракітіча імпонує Вальверде, тому відхід хорвата під питанням.

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Нагадаємо, нещодавно Барселона оформила трансфер Френкі де Йонга, заплативши Аяксу 75 мільйонів євро. Нідерландець приєднається до "блаугранас" влітку.