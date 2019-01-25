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Барселона планує продати трьох гравців через трансфер де Йонга

21:43 188 Читать на русском
Барселона планує продати трьох гравців через трансфер де Йонга
Іван Ракітіч / ФК Барселона

Троє футболістів можуть покинути Барселону через прихід у команду Френкі де Йонга.

З приходом у Барселону нідерландського хавбека центральна лінія каталонців стала перенасиченою. "Блаугранас" хочуть розгрузити центр поля, продавши кількох футболістів.

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Мова йде про Деніса Суареса, Івана Ракітіча та Рафінью. Саме цих футболістів каталонці хочуть позбутись, повідомляє Mirror. При цьому Рафінья та Суарес точно покинуть клуб, а ось гра Ракітіча імпонує Вальверде, тому відхід хорвата під питанням.

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Нагадаємо, нещодавно Барселона оформила трансфер Френкі де Йонга, заплативши Аяксу 75 мільйонів євро. Нідерландець приєднається до "блаугранас" влітку.

Теги
Рафінья Рафінья Деніс Суарес Деніс Суарес Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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