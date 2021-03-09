У таборі каталонського клубу готують чистку під час літнього трансферного вікна.

Барселона готова розглянути пропозиції щодо свого хавбека Філіппе Коутінью, повідомляє AS.

Лапорта визначився з пріоритетними трансферами Барселони після перемоги на виборах президента

Новоспечений президент каталонського клубу має намір розвантажити фінансові видатки "блаугранас". 28-річний бразилець не є ключовим гравцем команди Кумана, але отримує одну з найвищих зарплат у клубі.

Чинний контракт Філіппе з Барсою розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні Ла Ліги Коутінью провів лише 12 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021