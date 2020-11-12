Каталонський гранд продовжує робити ставку на своїх вихованців.

Під час зимового трансферного вікна Барселона активно шукатиме покупця для свого оборонця Фірпо Хуніора, повідомляє Sport.es.

Куман запланував зимову чистку Барселони – скандальна зірка та ще 4 гравці можуть пакувати валізи

Якщо каталонцям вдасться продати 24-річного гравця, то йому на зміну заявлять 17-річного Алехандро Бальде, який зараз виступає за молодіжку Барси. За інформацією ЗМІ, у послугах Фірпо зацікавлений Інтер.

У минулому сезоні Ла Ліги Хуніор провів 17 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"