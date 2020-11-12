Барселона планує позбутись Фірпо і вже знайшла йому талановиту заміну
20:32 - Читать на русском
Каталонський гранд продовжує робити ставку на своїх вихованців.
Під час зимового трансферного вікна Барселона активно шукатиме покупця для свого оборонця Фірпо Хуніора, повідомляє Sport.es.
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Якщо каталонцям вдасться продати 24-річного гравця, то йому на зміну заявлять 17-річного Алехандро Бальде, який зараз виступає за молодіжку Барси. За інформацією ЗМІ, у послугах Фірпо зацікавлений Інтер.
У минулому сезоні Ла Ліги Хуніор провів 17 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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