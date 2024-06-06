Керівництво "кулес" хотіло б посилити лінію атаки. Спортивному директору Деку найбільше імпонує нападник Ліверпуль Луїс Діас.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, через фінансові обмеження Барселона має спочатку продати гравців, щоб назбирати кошти на трансфер колумбійця. Заради Діаса "блаугранс" готові пожертвувати Рафіньєю. Бразилець мав пропозицію від Саудівської Аравії, але відхилив її. Якщо Деку знайде для вінгера нову команду, то Барселона зробить крок до трансферу Діаса.

Нагадаємо, колумбієць приєднався до Ліверпуля у січні 2022 року. Загалом Луїс Діас зіграв за мерсисайдців у 98 матчах у всіх турнірах. В його активі 24 голи та 13 результативних передач. Чинна угода нападника з Ліверпулем діє до 2027 року.

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