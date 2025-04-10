Дін Хьойсен з Борнмута зацікавив не тільки Реал, але й Барселону.

19-річний центральний захисник Борнмута Дін Хьойсен став ціллю для низки топ-клубів Європи. Довгий час Реал був фаворитом на підписання молодого іспанця, але Барселона планує включитися в перегони за вундеркінда, пише Fichajes.

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Проте каталонцям буде важче оформити цей трансфер, адже спочатку прийдеться попрощатися з іншими гравцями захисту, щоб покращити фінансовий стан клубу. Зокрема клуб планує виручити 50 мільйонів за Рональда Араухо і вже потім заплатити приблизно таку ж суму за Хьойсена, якого бачать ідеальним партнером для Пау Кубарсі.

Нагадаємо, що в цьому сезоні напарник Іллі Забарного по захисту зіграв 29 матчів за "вишень" в усіх турнірах та отримав дебютний виклик у національну збірну Іспанії.

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