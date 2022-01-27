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Барселона доволі швидко знайшла компроміс у переговорах з Вулверхемптоном. Керівництво "вовків" влаштувала оренда до кінця сезону з правом викупу за 35 млн євро. Натомість Тоттенхем вибув з боротьби за Траоре. "Шпори" були готові повністю викупити потужного іспанця вже зараз, але пропонували лише 18 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Траоре провів 23 матчі і відзначився одним голом. Його контракт з Вулвз завершується влітку 2023 року, а підписувати новий він не хотів.

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