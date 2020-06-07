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Барселона планує дві нові хвилі зменшення зарплатні – можливий конфлікт з гравцями перед відновленням сезону

7 червня 22:52 151 Читать на русском
Барселона планує дві нові хвилі зменшення зарплатні – можливий конфлікт з гравцями перед відновленням сезону
Мессі і де Йонг / AFP

Барселона продовжує шукати простір для економії після майже трьох місяців без футболу.

Каталонський гранд підготував два етапи скорочення зарплатні, повідомляє Marca.

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З 30 березня гравці "блаугранас" отримують на 70% менше, і клуб вирішив зберегти такі рамки на останній тиждень травня. Також очікується зменшення на два перші тижні червня в розмірі 50%. Гравці були відверто здивовані таким рішенням, адже керівництво не попередило про нього заздалегідь. Бартомеу вже встиг відвідати тренувальну базу, щоб поговорити з футболістами особисто і уникнути можливого конфлікту за тиждень до відновлення сезону.

Нагадаємо, команда Кіке Сетьєна 13 червня повинна зіграти проти Мальорки в рамках 27 туру Прімери.

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Теги
Жозеп-Марія Бартомеу Барселона Барселона Іспанія
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