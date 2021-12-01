Сторони дійшли згоди щодо виплати відшкодування, повідомляє Cadena SER.

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Барса визнала, що звільнення Сетьєна було некоректним. "Блаугранас" зобов'язалися виплатити Сетьєну 4 млн євро компенсації. Виплати відбуватимуться частинами. Каталонці завдяки мировій угоді уникли судового розгляду, в ході якого представники тренера вимагали б 14 млн за звільнення лишень після восьми місяців на посаді.

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Нагадаємо, що Кіке Сетьєн очолив Барселону замість Ернесто Вальверде в січні 2020-го. Відставка фахівця відбулася після ганебної поразки від Баварії (2:8) у чветьфіналі Ліги чемпіонів 2019/20.

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