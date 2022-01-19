Захисник Барселони Самюель Умтіті готується до звичного лікарняного на тривалий термін.

Француз був вдало прооперований після травми плюснової кістки, повідомляє прес-служба каталонського клубу.

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Орієнтовний термін відновлення – 3 місяці. Це ставить хрест на надіях Барселони позбутися Умтіті у зимове трансферне вікно. 28-річному чемпіону світу активно шукали варіанти для оренди, проте важка травма остаточно знищує інтерес потенційних претендентів на гравця.

Нагадаємо, нещодавно Барселона продовжила контракт Умтіті до літа 2026-го зі зменшенням зарплатні. У поточному сезоні захисник провів лише один матч і результативними діями не відзначався.

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