Як повідомляє офіційний сайт Барселони, воротар команди Жоан Гарсія зазнав розриву медіального меніска лівого коліна. У суботу він перенесе хірургічне втручання. Орієнтовний термін відновлення складе від чотирьох до шести тижнів, тож голкіпер пропустить поєдинки з ПСЖ та Реалом.

Проблеми додала й травма бразильського вінгера Рафіньї. У нього діагностовано пошкодження біцепса стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, він буде відсутній близько трьох тижнів і зможе повернутися лише після міжнародної паузи.

Основним голкіпером на найближчі матчі стане Войцех Щенсни, тоді як Едер Аллер Гонсалес підніметься на позицію другого номера. Молодий Дієго Кохен недоступний – він перебуває в Чилі на чемпіонаті світу U-20 у складі збірної США.

До міжнародної паузи Барселона проведе два матчі Ла Ліги – проти Реал Сосьєдада та Севільї, а вже 1 жовтня команда зіграє з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

