Барселона підтвердила перехід бразильського форварда – клаусула складає 300 млн євро

Контракт бразильця розрахований до 30 червня 2025 року, інформує офіційний сайт каталонського гранда.

Лестер готовий викласти божевільну суму за новачка Барселони – він ще не грав на Камп Ноу

Сан-Паулу отримав за Майю 4,5 млн євро. Барселона ще на початку року віддала бразильському клубу 1 млн євро за першочергове право на придбання гравця, а тепер "блаугранас" скористалися ним, доплативши ще 3,5 млн. Каталонці прописали божевільну клаусулу для новачка – 300 млн євро.

Додамо, що Майя так і не провів жодного матчу за першу команду Сан-Паулу, обмежуючись виступами на рівні U-20. Наразі молодий бразилець гратиме у Барселоні Б.

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