Барселона підтвердила коронавірус в Умтіті

Барселона не змогла вберегти своїх гравців від пандемії.

Захисник каталонського гранда Самюель Умтіті здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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26-річного француза одразу ізолювали і повторно перевірили усіх, хто з ним контактував. Самюель почувається добре та симптомів не має. У минулому сезоні Ла Ліги Умтіті часто страждав від травм і зіграв лише у 13-ти матчах.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня Барселона зустрінеться з Баварією в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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