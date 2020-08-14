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Барселона підтвердила коронавірус в Умтіті

21:29 - Читать на русском
Барселона підтвердила коронавірус в Умтіті
Самюель Умтіті / Фото ФК Барселона

Барселона не змогла вберегти своїх гравців від пандемії.

7’ Девід Алаба
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр

Захисник каталонського гранда Самюель Умтіті здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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26-річного француза одразу ізолювали і повторно перевірили усіх, хто з ним контактував. Самюель почувається добре та симптомів не має. У минулому сезоні Ла Ліги Умтіті часто страждав від травм і зіграв лише у 13-ти матчах.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня Барселона зустрінеться з Баварією в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Барселона - Баварія Барселона Барселона Іспанія коронавірус
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