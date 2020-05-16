Барселона підшукала заміну Семеду в Аяксі

Іспанська Барселона вивчає можливість підписання оборонця амстердамського Аякса Сержиньйо Деста. На нього також полює мюнхенська Баварія.

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Португальський оборонець Барси має пропозиції з АПЛ і Серії А та майже напевне покине Камп Ноу в найближче трансферне вікно. Каталонці хочуть замінити його Дестом, але можуть зіткнутися з конкуренцією Баварії та апетитами Аякса. Зокрема, амстердамці готові розглядати лише суто грошові компенсації за американця.

У нинішньому сезоні Сержиньйо Дест провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач. Це перший сезон на дорослому рівні для уродженця нідерландського Алмере.

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