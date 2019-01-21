Барселона підпише Кевіна-Прінса Боатенга – гравець прибуде на медогляд найближчим часом

Барселона близька до завершення трансферу атакувального хавбека Сассуоло Кевіна-Прінса Боатенга.

Атакувальний хавбек Сассуоло Кевін-Прінс Боатенг таки продовжить кар'єру в Барселоні. 31-річний ганець вже попрощався з партнерами по команді та ввечері повинен прибути в Іспанію на медобстеження, повідомляє Marca.

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Як зазначає видання, Боатенг перейде до лав "блаугранас" на правах оренди до завершення сезону 2018/19. У Барселони буде опція викупу гравця за 8 млн євро. Ернесто Вальверде планує використовувати ганця в ролі вінгера або центрфорварда як альтернативу Луїсу Суаресу.

Боатенг вже виступав у Прімері в складі Лас-Пальмаса (10 голів у 28 матчах), тому знайомий з іспанськими реаліями.

Контракт Боатенга із Сассуоло розрахований до літа 2021 року. В поточному розіграші Серії А 31-річний екс-гравець Мілана, Борусії Д, Айнтрахта, Шальке та ще кількох клубів забив 4 голи у 13 поєдинках.

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