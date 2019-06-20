Барселона підписала сина агента Френкі де Йонга

Каталонці здивували неочікуваним трансфером маловідомого гравця.

Барселона на офіційному сайті оголосила про підписання угоди з Майком ван Бейненом.

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20-річний захисник перейшов в каталонський клуб на правах вільного агента, до цього він виступав за Бреду. Угода нідерландця розрахована до кінця сезону-2020/21, сума відступних становить 100 мільйонів євро. Він буде виступати за Барселону Б.

За інформацією Mundo Deportivo, батько футболіста, Алі Дурсун, є агентом півзахисника Френкі де Йонга, який раніше перейшов в Барселону з Аякса.

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