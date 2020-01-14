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Барселона підписала контракт із Сетьєном за дивною схемою

14 січня 09:31 7879 Читать на русском
Барселона підписала контракт із Сетьєном за дивною схемою
Сетьєн та Вальверде / Marca

Новий наставник Барселони Кіке Сетьєн підписав контракт з клубом на досить цікавих умовах.

Контракт Сетьєна з Барселоною розрахований до 2022 року за схемою 0,5+1+1, повідомляє журналіст ESPN Мойло Ренс у своєму твіттері.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Каталонці мають право розірвання угоди з Сетьєном після закінчення кожного з цих сезонів. Таким чином, в разі звільнення влітку 2020 року тренер, ймовірно, не отримає від Барселони компенсацію.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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