Барселона підписала контракт із Сетьєном за дивною схемою

Новий наставник Барселони Кіке Сетьєн підписав контракт з клубом на досить цікавих умовах.

Контракт Сетьєна з Барселоною розрахований до 2022 року за схемою 0,5+1+1, повідомляє журналіст ESPN Мойло Ренс у своєму твіттері.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Каталонці мають право розірвання угоди з Сетьєном після закінчення кожного з цих сезонів. Таким чином, в разі звільнення влітку 2020 року тренер, ймовірно, не отримає від Барселони компенсацію.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

Один із найкращих