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Барселона підписала Ігора

15:55 647 Читать на русском
Барселона підписала Ігора
Ігор Сілва / Фото Alamy

Каталонський клуб продовжує підсилюватись молодими талантами.

Барселона оформила трансфер захисника Ігора Сілви, повідомляє Mundo Deportivo.

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Гравець захищав кольори бразильського клубу Вольта Редонда. 18-річний Ігор виступатиме за юніорську команду каталонців Хувеніль А.

Бразильці отримають компенсацію за свого таланта у розмірі 350 тисяч євро. Контракт новачка з "блаугранас" розрахований на 5 років.

Після 12-ти турів бразильської Серії С Вольта Редонда перебуває на другій сходинці групи В.

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