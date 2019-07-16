Барселона підписала Ігора

Каталонський клуб продовжує підсилюватись молодими талантами.

Барселона оформила трансфер захисника Ігора Сілви, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона підписала молодого форварда Вест Бромвіча за смішну суму

Гравець захищав кольори бразильського клубу Вольта Редонда. 18-річний Ігор виступатиме за юніорську команду каталонців Хувеніль А.

Бразильці отримають компенсацію за свого таланта у розмірі 350 тисяч євро. Контракт новачка з "блаугранас" розрахований на 5 років.

Після 12-ти турів бразильської Серії С Вольта Редонда перебуває на другій сходинці групи В.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні