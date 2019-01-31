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Барселона підписала Емерсона, який до кінця сезону гратиме за Бетіс – на нього претендував Шахтар

21:16 437 Читать на русском
Барселона підписала Емерсона, який до кінця сезону гратиме за Бетіс – на нього претендував Шахтар
Емерсон Апаресідо / фото із соцмереж

Захисник бразильського Атлетіко Мінейро Емерсон Апаресідо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

За перехід бразильця Барселона заплатить Атлетіко Мінейро 12 млн євро. Емерсон стане повноцінним гравцем каталонців лише влітку, а його контракт розрахований на 5 років, повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".

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Окрім того, бразильський клуб вирішив не залишати футболіста в команді до літа і віддав його в оренду в Бетіс.

В нинішньому сезоні Емерсон, на якого також претендував Шахтар, зіграв за Атлетіко Мінейро 23 поєдинки, в яких забив 1 гол.

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Наразі захисник перебуває у складі збірної Бразилії на Копа Амеріка 2019 U-20, де разом з командою успішно пробився до другого групового раунду.

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