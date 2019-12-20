Барселона підписала де Йонга всупереч бажанню Вальверде

Наставник Барселони Ернесто Вальверде не був прихильником трансферу Френкі де Йонга на початку 2019 року.

Керівництво Барселони не враховувало думки Ернесто Вальверде при підписанні хавбека Аякса Френкі де Йонга, інформує Telegraaf.

Вальверде вбиває Барселону

Трансфер півзахисника був узгоджений ще взимку, а на Камп Ноу він перебрався по завершенні минулого сезону. Нідерландське видання критикує Вальверде за те, що той використовує де Йонга не на тій позиції, внаслідок чого 22-річний хавбек не демонструє своєї найкращої гри.

Зауважимо, де Йонг заради Барселони відмовив Ман Сіті та ПСЖ. В сезоні 2019/20 голландець зіграв за "блаугранас" вже 23 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України