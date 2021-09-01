Люк де Йонг та Рональд Куман / фото з відкритих джерел

Каталонці у своєму твіттері повідомили про домовленність з Севільєю про оренду нападника Люка де Йонга.

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В угоді також є опція викупу. Зарплату форварда повністю буде виплачувати Барселона, яка перед завершенням трансферного вікна відпустила Грізманна до Атлетіко. Зазначимо, що Рональд Куман збільшив нідерландську діаспору в Барселоні – тепер за каталонців виступають Френкі та Люк де Йонг, а також Мемфіс Депай.

До слова, у минулому сезоні де Йонг провів 48 матчів у всіх змаганнях у складі Севільї, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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