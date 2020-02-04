Барселона підписала аргентинського таланта Рамоса

Барселона продовжує пошуки талантів по всьому світу.

Керівництво Барси домовилось з Бока Хуніорс щодо трансферу захисника Сантьяго Рамоса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контаркт 18-річного таланта з "блаугранас" розрахований на 3 роки з можливістю продовження ще на 2. Виступатиме Сантьяго за Барселону Б. Клаусула аргентинця становить 60 млн євро, а якщо йому вдасться пробитись в головну команду – 100 млн.

Барселона Б перебуває на другій сходинці третього за силою дивізіону Іспанії, відстаючи від лідера на три очки.

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