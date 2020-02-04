Барселона підписала аргентинського таланта Рамоса

Ліга Європи — 20:50 2970
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Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи – Бутко поза списком
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Збірна України може провести товариські матчі у Львові та Києві перед Євро-2020Збірна України — 19:02 1200
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Барселона втратила Дембеле до кінця сезонуІспанія — 17:16 1629
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Шевченко запросив ще одного італійця в тренерський штаб збірної України – він вигравав АПЛ із сенсаційним ЛестеромЗбірна України — 16:33 10596
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Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖНімеччина — 14:03 5207