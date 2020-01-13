Барселона підготувала терміновий шорт-лист гравців, які можуть замінити травмованого Суареса

Барселона змушена шукати підсилення вже під час зимового трансферного вікна.

Форвард Барси Луїс Суарес через операцію ризикує вже не зіграти у нинішньому сезоні, тому каталонці у терміновому порядку шукають заміну уругвайцю, повідомляє Mundo Deportivo.

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До списку каталонців увійшов нападник Жирони Крістіан Стуані, за якого сума відступних становить 25 млн євро. Другим до шорт-листа потрапив форвард Осасуни Есекієль Авіла. А замикає трійку нападник Інтера Габріель Барбоза, який зараз захищає кольори Фламенго на правах оренди.

Пріоритетною ціллю Барси є гравець Інтера Лаутаро Мартінес, але в таборі "блаугранас" розуміють, що зимою підписати аргентинця не вийде.

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