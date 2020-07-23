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Барселона підготувала обмін за схемою 2 на 1 з Манчестер Сіті – знаменитий агент в ділі

10:57 - Читать на русском
Барселона підготувала обмін за схемою 2 на 1 з Манчестер Сіті – знаменитий агент в ділі
Жорже Мендеш / AFP

Іспанська Барселона та англійський Манчестер Сіті можуть здійснити гучний обмін гравцями за посередництва суперагента Жорже Мендеша.

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Барса намагається повернути свого вихованця з Англії. Центрбек має ще рік за контрактом із "містянами", але нібито хоче покинути Етіхад. Клуби намагаються знайти порозуміння і оформити трансфер без зайвих фінансових витрат. Як наслідок, виникла ідея великого обміну: Сіті отримає фулбека Нелсона Семеду, а каталонці Гарсію та Жоау Канселу.

Поява крайніх оборонців обох команд в угоді – ідея Мендеша. Агент веде справи і Семеду, і Канселу. Обидва виконавці не проти змінити клубну прописку. Щоправда, мегаобмін стане можливим лише в серпні – після завершення Ліги чемпіонів.

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