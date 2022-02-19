Керівництво Барселони готове підписати контракт з Ерлінгом Холандом на 5 років, повідомляє Diario Sport.

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Норвезькому форварду обіцяють зарплату 20 млн євро на рік, а також бонуси від особистих та командних успіхів. Каталонці вже виходили на агента зірки Борусії Д Міно Райолу. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 150 млн євро.

У нинішньому сезоні Холанд провів 20 матчів, в яких відзначився 23-ма голами та 6-ма асистами. Одним з претендентів на Ерлінга також називають мадридський Реал.

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