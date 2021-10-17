Барселона підбадьорить Фаті перед матчем з Реалом новим контрактом
Віце-президент Барселони Едуард Ромеу розповів про плани клубу на юного форварда Ансу Фаті.
"Все відбувається у правильному напрямку, і ми хочемо повідомити хороші новини на наступному тижні. У планах клубу досягти цього до Ель Класіко. Звичайно, в найближчі дні сторонам належить провести перемовини.
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Без сумніву, Фаті – еталонний гравець Барси. Буде краще, якщо новини з'являться до зустрічі з Реалом, оскільки вони дадуть моральне піднесення гравцю, команді та вболівальникам", – цитує Ромеу Mundo Deportivo.
Чинний контракт 18-річного нападника розрахований до літа 2022-го. Барса має можливість в односторонньому порядку пролонгувати угоду на два роки, але клуб вирішив повноцінно підписати новий контаркт.
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