Манчестер Юнайтед активізувався у переговорах щоджо підписання чемпіона світу, інформує Daily Record.

Барселона віддала свого гравця у клуб-відкриття Ліги чемпіонів

Барселона не була налаштована відпускати Дембеле у поточне міжсезоння, але складна фінансова ситуація змушує каталонців змінювати свою позицію. МЮ хоче орендувати француза на один сезон. "Блаугранас" приймуть такий варіант лише за однієї умови – пункт про обов'язковий викуп за 100 млн євро наступного літа. Контракт Дембеле завершується у 2022 році, тому Барселона збирається остаточно визначитися щодо планів на форварда.

Сезон 2019/20 склався для француза жахливо – постійні травми, 9 матчів і всього один гол у всіх турнірах.

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