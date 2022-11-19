Серхіо Бускетс твердо налаштований покинути Камп Ноу у кінці нинішнього сезону, повідомляє Marca.

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Капітан втомився від постійної критики фанатів і вирішення фінансових проблем з клубом. 34-річний хавбек був не проти піти навіть взимку, проте Хаві вмовив його залишитись бодай до літа. Головний тренер Барселони цілковито довіряє ветерану, попри певні помилки і поважний вік.

У поточному сезоні Бускетс провів 16 матчів та оформив один асист. Півзахисник з 2008 року виступає за Барсу і жодного разу не покидав клуб – 696 матчів, 30 титулів. Ветеран планує провести футбольну пенсію в МЛС, куди зможе перейти вільним агентом найближчого літа. Для каталонського гранда це буде чергова втрата гравця-епохи після Хаві, Іньєсти, Мессі і Піке, який буквально кілька тижнів тому завершив кар'єру.

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