Поєдинок між Вільяреалом і Барселоною бувцентральним у 3-му турі Ла Ліги. Обидві команди підходили до нього в неоднозначній формі, здобувши лишень по одній перемозі на старті сезону. До рівня футболу теж виникали питання, але загалом висновки робити зарано.

Втікач із Барселони став жертвою насмішок Мбаппе і ще однієї зірки ПСЖ – каталонців обізвали "гів**ною командою"

Перша десятихвилинка шокувала фанів "блаугранас". Підопічні Кіке Сетьєна забили гол вже на 3-й хвилині внаслідок виходу Сьорлота віч-на-віч, однак взяття воріт не зарахували через офсайд.

На 7-й же Педраса влетів на лівий край штрафного та прострілив на лінію, звідки без спротиву стріляв Баена – повз праву стійку! Ща за три хвилини Сьорлот знову вивалився віч-на-віч, однак тер Штеген врятував Барсу.

Далі настала черга каталонців шокувати суперника. Удар був грізним. На 12-й хвилині гості відкрили рахунок – Ямал виконав подачу з правого флангу на дальній кут воротарського, а Гаві пробив головою під поперечку. 0:1! На 15-же хвилині Барселона подвоїла свою перевагу!

Де Йонг протягнув м'яч на чужу третину, віддав пас Гюндогану, а той виконав проникний пас у штрафний на Лєвандовскі. Поляк стягнув на себе Педрасу й Куенку, після чого п'яткою скинув сферу під вривання Френкі на 11 метрів – нідерландець же розстріляв праву "шістку". 0:2. Здавалося, що на цьому матч можна завершувати.

Дійсно, хвилин на десять Вільяреал вивели з рівноваги, однак після цього Барса знову почала втрачати контроль над грою. "Жовта субмарина" скористалась цим. На 25-й хвилині Педраса протиснув Роберто та з лівого краю карного майданчика бахнув у дальній кут – тер Штеген парирував, однак подальший кутовий завершився влучним замиканням Фойта. 1:2!

Ще через кілька хвилин Гаві ледь не привіз пенальті, збивши Капу у сантиметрах від штрафного. Втім, і цього "жовтій субмарині" могло вистачити, адже Баена зі стандарту перекинув стінку. М'яч пролетів поруч з правою дев'яткою.

Каталонці так і не змогли вирівняти хід гри, за що прилетіло заслужене покарання. На 40-й хвилині Баена виконав подачу на правий край штрафного, Сьорлот прийняв її й скинув м'яч на Морено, а той перевів сферу на лівий фланг в ноги Педрасі. Адрія прострілив повз усіх захисників, тер Штеген не перехопив, тож Сьорлот забив у порожні – 2:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

На початку другого тайму Лєвандовскі міг заробити пенальті (не свиснули) та замкнути подачу Роберто на лінії воротарського. Вільяреалу пощастило, а вже на 50-й хвилині підопічні Кіке Сетьєна забили третій гол! Педраса не переграв Роберто перед штрафним і виконав передачу лівіше під вривання Баені, а той щічкою відправив сферу в дальній нижній кут – 3:2!

Фани Барси могли бути шокованими, однак підопічні Хаві не попливли. За шість хвилин після пропущеного гола каталонці були близькими до свого третього гола – це Ямал закрутив комбінацію з Алонсо й вистрілив метрів з 15-ти. Хрестовина врятувала Вільяреал!

На 60-й хвилині Лєвандовскі відкрився на дузі перед штрафним, прийняв пас від Ромеу й бахнув у ліву дев'ятку. Йоргенсен парирував. Ще за п'ять хвилин Роберто розігнав контратаку й віддав пас під удар Алонсо з меж штрафного (повз ближній кут!), а на 68-й рахунок таки зрівняли.

Гаві прийняв закидання від свіжого Феррана й не зумів пробити, однак Торрес пробивав з відскоку – удар накрили, але форвард зіграв на добиванні. 3:3!

А на 71-й Барселона забила вчетверте! Ямал змістився з правого флангу до лінії карного майданчика, завдавши удар у ближній кут – м'яч влучив у стійку, а Лєвандовскі опинився на підбиранні. 3:4! Ось цей гол виявився дійсно переломним у зустрічі.

Вільяреал так і не зміг зібратись, не створивши чогось небезпечного в останні 20+ хвилин. Барселона ж розривала на контратаках – втім, підводила реалізація. Зокрема, Лєвандовскі не зміг переграти Йоргенсена при виході віч-на-віч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" з рахунком 4:3! Браво обом командам.

Жирона втримала перемогу над Севільєю – Циганков взяв участь у гольовій атаці, а Довбик не забив у порожні ворота