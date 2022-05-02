Барселона обіграла Мальорку (2:1) в рамках 35-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонці після трьох поспіль поразок на своєму полі (одна з них була в рамках Ліги Європи) поставили під загрозу друге місце в турнірній таблиці.

Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію

Хаві пообіцяв змінити ситуацію і відразу ж взявся за виконання цього завдання. Нехай рахунок проти скромної Мальорки не вводить у оману. Барселона мала вдосталь моментів, рефері навіть скасував іще два голи каталонців, через офсайди.