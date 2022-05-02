Барселона перервала провальну серію на Камп Ноу – відеоогляд матчу проти Мальорки – 2:1
09:41 - Читать на русском
Барселона обіграла Мальорку (2:1) в рамках 35-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
25’ Мемфіс Депай
54’ Серхіо Бускетс
Антоніо Раільйо 79’
25’ Мемфіс Депай
54’ Серхіо Бускетс
79’ Антоніо Раільйо
Каталонці після трьох поспіль поразок на своєму полі (одна з них була в рамках Ліги Європи) поставили під загрозу друге місце в турнірній таблиці.
Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію
Хаві пообіцяв змінити ситуацію і відразу ж взявся за виконання цього завдання. Нехай рахунок проти скромної Мальорки не вводить у оману. Барселона мала вдосталь моментів, рефері навіть скасував іще два голи каталонців, через офсайди.
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