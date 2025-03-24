Жіноча команда Барселони С під керівництвом Івана Молпесереса здобула перемогу з рахунком 30:0 над Серданьолою Вальєс у 23-му турі жіночої категорії Каталонія. Як інформує Marca, Ноа Ортега забила 9 голів у матчі. Завдяки цьому результату Барселона продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 67 очками (22 перемоги і 1 нічия), на 9 очок випереджаючи Матаро. Різниця м'ячів каталонців складає 154:6.

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Цей результат відновив дебати про те, чи слід вносити зміни, щоб подібне не повторилося. Розгром Барселони С відродив дискусію про те, як домогтися рівності в спорті, особливо в молодіжному, щоб уникнути подібних результатів.

Гравець молодіжної команди Естудіантес, а також суддя Федерації баскетболу Мадрида Хуан Батльє Бернардо представив систему, покликану покласти край побиттю в масовому спорті. Він створив новий формат змагань, орієнтований на масовий спорт, який можна адаптувати до видів спорту для дорослих, щоб підвищити конкурентоспроможність команд.

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