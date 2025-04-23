У вівторок, 22 квітня, відбувся матч 33-го туру Ла Ліги між Барселоною та Мальоркою (1:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Мальорка приїхала на Монжуїк грати другим номером, але ніяк не паркувати автобус. Команда Аррасате контратакувала і створювала Щенсни рідкісні, але серйозні неприємності – у першому таймі польський воротар зробив два чудових сейви, а на 44-й хвилині Матеу Жауме навіть відправив м'яч у сітку його воріт, але суддівська бригада це взяття справедливо скасувала через невеликий офсайд.

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Хороші моменти відзначитися були у Гаві, Ольмо і Ансу Фаті (на думку журналістів Marca, він провів свій найкращий матч у сезоні), який вийшов у стартовому складі. Але незалежно від результату зустрічі воротар Мальорки Лео Роман мав бути визнаний найкращим гравцем матчу.

Варто було командам повернутися з перерви, як Барселона забила. Ольмо отримав пас від Еріка Гарсії з правого флангу і не став зміщуватися чи обігрувати захисників – він пробив з-під них у дальній нижній від себе кут.

Так "блаугранас", граючи не найосновнішим складом, не тільки довела свою перевагу над Реалом у турнірній таблиці до 7 очок, а й зберегла сили на суботній фінал Кубка Іспанії.

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