На радари каталонців знову потрапив лідер захисту Вільяреала Пау Торрес, інформує Marca.

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Першим вибором Барселони був Жюль Кунде, однак, схоже, що француз таки поїде в Челсі. "Кулес" ще рік тому стежили за Торресом і навряд могли розчаруватися. Представник Вільяреала був важливим гравцем збірної Іспанії, яка на Євро-2020 дійшла до півфіналу. Потім Пау разом із "Жовтою субмариною" сенсаційно дістався до півфіналу ЛЧ. Особиста статистика 25-річного оборонця – 46 матчів, 6 голів та один асист.

Вільяреал пропустить наступний розіграш ЛЧ, але навряд буде відпускати свого лідера дешево. Кілька тижнів тому Тоттенхем вже отримав відмову, запропонувавши за Торреса 55 млн євро.

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