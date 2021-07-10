Поки Ліонель Мессі змагається за честь Аргентини на Кубку Америки, його представники залагодили усі питання з Барсою.

Керівництво Ла Ліги дозволило зареєструвати Мессі гравцем Барселони після узгодження усіх питань щодо зарплати з батьком зіркового аргентинця, повідомляє AS.

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Найближчим часом каталонці офіційно оголосять про продовження співпраці із 34-річним форвардом. Тим часом у таборі ПСЖ не втрачають надії підписати Ліонеля і продовжують переконувати Хорхе Мессі у привабливості паризького проекту.

Нагадаємо, контракт аргентинця з Барселоною добіг кінця 30 червня, тож Мессі наразі перебуває у статусі вільного агента. Нападник залишається у структурі Барселони з 2000 року.

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