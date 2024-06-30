30 червня – дата, коли офіційно спливають контракти футболістів та завершуються орендні угоди. Тож багато клубів у цей день прощаються з гравцями, які покидають команду.

Барселона оголосила про відхід трьох гравців – переможець ЛЧ, списана зірка Гвардіоли і 130-мільйонний "мученик" Мадрида

Барселона зробила оголошення відразу для трьох гравців. Маркос Алонсо став вільним агентом, а в Жоау Феліша та Жоау Канселу завершилися оренди. "Синьо-гранатові" подякували їм за час у клубі, опублікувавши відповідні дописи на офіційному сайті та клубних соцмережах.

Схоже, прес-служба зробила це поспішно. Невдовзі можна було знайти повідомлення лише щодо Маркоса Алонсо, а от згадки про Жоау Феліша та Жоау Канселу видалили. За інформацією ЗМІ, Барса працює над тим, щоб зберегти обох португальців. Контракт Феліша належить Атлетіко, а Канселу – Манчестер Сіті.