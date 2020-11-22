Мірча Луческу отримав приводи для роздумів перед поєдинком 4 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Синьо-гранатові" зазнали вже третьої поразки у 8-ми матчах Ла Ліги. Наразі підопічні Кумана посідають лише 10 місце турнірної таблиці з 11-ма очками – щоправда, Мессі та Ко мають дві гри в запасі.

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Іспанська преса звернула увагу на неприємні тенденції для Барселони, яка вже у вівторок зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів на київському НСК Олімпійський. По-перше, каталонці пропускають вже у 6-ти матчах Ла Ліги поспіль (востаннє Барса зберігала ворота сухими в поєдинку Прімери ще 1 жовтня в матчі з Сельтою), втративши 13 очок з 18-ти можливих.

По-друге, коли Барселона пропускала першою під керівництвом Кумана, вона ще не виграла жодної гри. Це трапилося вже 5 разів: з Алавесом (1:1), Реалом (1:3), Хетафе (0:1), Севільєю (1:1) та Атлетіко (0:1). Таким чином, воля до перемоги та характер – риси, які не зовсім притаманні команді Рональда Кумана, відзначає Mundo Deportivo.

Матч Динамо – Барселона пройде 24 листопада в Києві. Поєдинок стартує о 22:00 та відбудеться на порожньому НСК Олімпійський – присутність уболівальників заборонили.

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