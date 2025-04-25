Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік визначився із заявкою команди на фінал Кубка Іспанії, в якому "блаугранас" зустрінуться з Реалом.

До заявки Барселони на фінал Кубка Іспанії потрапили 22 гравці, повідомляє прес-служба клубу. Відзначимо першу появу в списку команди Марка-Андре тер Штегена після 7-місячної відсутності (або 215 днів) через травму. А от Алехандро Бальде та Роберт Лєвандовскі не встигли відновитись від пошкоджень.

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Голкіпери: тер Штеген, Пенья, Щенсни.

Захисники: Кубарсі, Араухо, Іньїго Мартінес, Крістіансен, Кунде, Ерік Гарсія, Форт, Мартін.

Півзахисники: Гаві, Педрі, Пабло Торре, Фермін Лопес, Дані Ольмо, де Йонг.

Форварди: Ферран Торрес, Фаті, Рафінья, Ямаль, Пау Віктор.

До слова, фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться вже завтра, 26 квітня. Початок зустрічі о 23:00 за київським часом.

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