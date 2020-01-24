Барселона озвучила цікаву умову, за якої підпише Родріго

Форвард Валенсії Родріго Морено може приєднатись до Барселони з досить незвичною умовою.

Барселона не готова додавати опцію обов'язкового викупу до контракту Родріго Морено, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що каталонці готові сплатити штраф за невикуп нападника, що влаштовує обидві сторони, адже Барселона отримає заміну для Луїса Суареса, а Валенсія – солідну компенсацію. Раніше повідомлялось, що левантійці хотіли додати опцію викупу Родріго за 60 млн євро.

До слова, Родріго провів 22 поєдинки в складі "кажанів" у поточному сезоні, відзначившись 4 гоалми та 10 асистами.

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