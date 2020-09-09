Про деталі трансферного пропозиції туринського клубу щодо 33-річного уругвайця повідомив журналіст Танкреді Палмері для Tuttomercatoweb.

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За інформацією джерела, Суарес відмовиться від останнього року контракту з Барселоною, щоб туринці могли досягти угоди з каталонським клубом про компенсацію, яка складе близько 3 млн євро. Однак також буде прописана сума бонусів в розмірі 13 млн, причому приблизно половина пов'язана з цілком досяжними цілями, такими як кваліфікація в Лігу чемпіонів і перемога в чемпіонаті Італії, а інша половина прив'язана до результатів у Лізі чемпіонів. Самому футболісту Юве готовий платити 12 млн євро на рік.

До слова, Луїс Суарес виступає у складі Барселони з 2014 року. У сезоні-2019/2020 уругвайський форвард взяв участь в 36 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, забив 21 гол і віддав 10 результативних передач.

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