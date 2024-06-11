Травмованого Френкі включили в офіційну заявку Нідерландів на Євро-2024, бо очікували, що він встигне відновитися до старту турніру.

Тести показали, що це не так. Де Йонг пропустить турнір, але Барселона все одно отримає відшкодування від УЄФА, повідомляє Mundo Deportivo.

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Відповідно до програми клубних пільг УЄФА та ФІФА, за кожного гравця, що увійшов до остаточної заявки своєї збірної, клуби отримують по 10 тисяч євро на день протягом 10 днів до першого матчу на турнірі.

Таким чином, Барселона отримає 50 тисяч євро за участь де Йонга у зборах Нідерландів з 6 по 10 червня.

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