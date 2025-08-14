Барселона отримала відповідь від медкомісії щодо травми тер Штегена, на кону – заявка Гарсії
Медкомісія Ла Ліги визнала травму воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена такою, що відповідає критеріям довгострокового відновлення.
Барселона оголосила, що зможе зареєструвати Жоана Гарсію, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Медична комісія Ла Ліги постановила, що травма тер Штегена відповідає критеріям довгострокового відновлення згідно з чинним регламентом. У четвер, 14 серпня, клуб розпочне оформлення реєстрації Жоана Гарсії в Ла Лізі.
Раніше "блаугранас" надіслали до Ла Ліги медичний звіт, що стосується операції на спині Марка-Андре тер Штегена – повідомлялося, що німецький воротар пропустить до чотирьох місяців. Схвалення цього висновку дозволить Барселоні зареєструвати новачка, використовуючи частину зарплати тер Штегена.
