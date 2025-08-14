Барселона оголосила, що зможе зареєструвати Жоана Гарсію, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Медична комісія Ла Ліги постановила, що травма тер Штегена відповідає критеріям довгострокового відновлення згідно з чинним регламентом. У четвер, 14 серпня, клуб розпочне оформлення реєстрації Жоана Гарсії в Ла Лізі.

Зірка Барселони розкрив ситуацію щодо свого майбутнього в АПЛ та пояснив загадковий допис про тер Штегена

Раніше "блаугранас" надіслали до Ла Ліги медичний звіт, що стосується операції на спині Марка-Андре тер Штегена – повідомлялося, що німецький воротар пропустить до чотирьох місяців. Схвалення цього висновку дозволить Барселоні зареєструвати новачка, використовуючи частину зарплати тер Штегена.

"Щодня чекав звістки про смерть рідних": надія Кройфа і сусід Гвардіоли, який втік від війни і любив забивати Реалу