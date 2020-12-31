Барселона отримала відмову від загребського Динамо щодо трансферу Ольмо

Хавбек загребського Динамо Дані Ольмо отримав розкішний шанс продовжити кар'єру в Барселоні, але щось пішло не так.

Барселона здійснила офіційний запит в Загреб щодо трансферу Дані Ольмо, повідомляє Marca.

Кривдник Шахтаря Ольмо зацікавив Манчестер Сіті та два італійських гранди

Загребське Динамо відповіло гранду відмовою. Проте перемовини між сторонами продовжуються, і Барса не втрачає надії повернути свого вихованця (2007-2014 роки).

В поточному сезоні чемпіонату Хорватії Дані провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами. Нагадаємо, Ольмо також забивав донецькому Шахтарю в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України