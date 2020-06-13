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Барселона отримала ультиматум від Мертенса – зірка Наполі досі не підписав новий контракт

14:42 117 Читать на русском
Барселона отримала ультиматум від Мертенса – зірка Наполі досі не підписав новий контракт
Дріс Мертенс / фото: Наполі

Нападник Наполі Дріс Мертенс не має наміру переходити в Барселону. Бельгієць досі не визначився щодо свого майбутнього.

Барселона розглядала Мертенса як альтернативу, якщо не вдасться домовитися щодо трансферу Лаутаро Мартінеса з Інтера. Проте, бельгієць сам відмовився від переходу, повідомляє Nieuwsblad.

Мертенс прийняв несподіване рішення щодо свого майбутнього

За інформацією видання, представники футболіста поінформували керівництво каталонського клубу, що Мертенс не хоче бути гравцем ротації. Незважаючи на 33-річний вік, Дріс докладе максимум зусиль для потрапляння до складу збірної Бельгії на Євро-2021. В Барселоні шанси на це значно знизяться.

Раніше повідомлялося, що Мертенс може перейти з Наполі в Інтер, де завоювати місце у складі йому буде значно простіше. Однак згодом спортивний директор "партенопейців" анонсував продовження контракту зі своєю зіркою, але офіційного підтвердження досі не було.

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Теги
Італія Дріс Мертенс Дріс Мертенс Інтер Інтер Наполі Наполі Барселона Барселона
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