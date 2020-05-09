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Барселона отримала ще один варіант для продажу захисника – його долю вирішить тренер

20:47 263 Читать на русском
Барселона отримала ще один варіант для продажу захисника – його долю вирішить тренер
Тодібо проти Інтера / Getty Images

Керівництво Барселони продовжує будувати трансферні плани на найближче вікно.

Головному тренеру Кіке Сетьєну потрібно визначитися щодо подальшої долі Жана-Клера Тодібо, інформує Mundo Deportivo.

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Барселона віддала молодого француза в Шальке на правах оренди до кінця сезону. У контракті була прописана сума викупу за 25 млн євро, однак німці не збираються її активувати. Тодібо повернеться в Барселону і спробує довести Сетьєну свої претензії на місце в команді. Якщо центрбек не вразить тренера, то шукатиме нове місце роботи. Список претендентів поповнила Рома, яка сподівається замінити Кріса Смоллінга.

Нагадаємо, Тодібо перейшов з Тулузи до Барселони у січні 2019 року за 1 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рома Рома Трансфери Барселони Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Трансфери Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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