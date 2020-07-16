Барселона отримала серйозного конкурента у боротьбі за Лаутаро

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес отримав новий варіант продовження кар'єри.

Манчестер Сіті увімкнувся у боротьбу за Лаутаро Мартінеса, повідомляє Sky Sports.

Барселона близька до підписання Лаутаро – каталонці мають зробити два кроки для заповітного трансферу

Зазначається, що англійський клуб розраховує підписати аргентинця в статусі довгострокової заміни Серхіо Агуеро. Окрім того, "містяни" мають кращі шанси здійснити трансфер, аніж Барселона, оскільки може виплатити повну клаусулу.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 111 млн євро.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко