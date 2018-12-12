Барселона отримала пропозицію придбати Морату, – RAC1

Екс-форвард Реала Альваро Мората може несподівано перейти в Барселону.

Іспанське видання RAC1 повідомляє, що Барселоні запропонували придбати форварда Челсі Альваро Морату влітку 2019 року.

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Нападник є вихованцем Реала і виступав у першій команді з 2012 по 2014 та з 2016 по 2017 роки, вигравши з "королівським клубом" чемпіонат, Кубок, Суперкубок Іспанії та двічі Лігу чемпіонів. Влітку 2017 року був проданий у Челсі за 65 млн фунтів.

Наразі пріоритетним трансфером для "блаугранас" є центральний захисник, але на Камп Ноу впевнені, що Мората зумів би підсилити атаку.

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