Ламін Ямаль отримав травму паху на початку вересня перебуваючи у розташуванні збірної Іспанії. Вінгер пропустив матчі Барселони з Валенсією (6:0), Ньюкаслом (2:1), Хетафе (3:0) та Ов'єдо (3:1).

У своїх соцмережах Ламін Ямааль опублікував світлину з підписом: "Хей! Я повернувся". Це означає, що іспанець зможе взяти участь у матчі проти ПСЖ у другому раунді основної стадії Ліги чемпіонів.

До слова, Барселона прийматиме ПСЖ в ЛЧ у середу, 1 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

