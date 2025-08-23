Барселона визначилася зі списком гравців для гостьового матчу 2-го туру Ла Ліги проти Леванте.

Прес-служба каталонського клубу оприлюднила заявку, до якої увійшли 22 футболісти.

Флік наклав безапеляційне вето на трансфер гравця Барселони за 80 млн євро – МЮ та Челсі отримали відмову

Головна новина – повернення Роберта Лєвандовскі, який залікував травму. Втім, Барселона не встигла заявити захисника Жерара Мартіна. Також недоступний Френкі де Йонг, але тут оказія приємна – у нідерландця народилась друга дитина.

Матч Леванте – Барселона відбудеться вже сьогодні (23 серпня), стартовий свисток о 22:30 за київським часом. Нагадаємо, "кулес" розпочали чемпіонат розгромною перемогою над Мальоркою (3:0).

